Порро: не думаю, что Гвардиола вообще знает, что я — игрок «Манчестер Сити»
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Защитник «Манчестер Сити» Педро Порро, выступающий на правах аренды за «Спортинг», признался, что никогда не общался с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой.
«Я никогда не разговаривал с Пепом Гвардиолой. Не думаю, что он вообще знает, что я — игрок «Манчестер Сити». Но он должен знать, что я делал», — приводит слова Порро A Bola.
Напомним, Порро перешёл в «Манчестер Сити» из «Жироны» в 2019 году, после чего футболист был арендован клубом «Реал Вальядолид» на один сезон. В 2020 году защитник перешёл на правах аренды в «Спортинг». В составе лиссабонского клуба Порро — чемпион Португалии (сезон-2020/2021) и обладатель Кубка португальской лиги (сезон-2020/2021). С текущего года Порро вызывается в сборную Испании.
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