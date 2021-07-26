Порро: не думаю, что Гвардиола вообще знает, что я — игрок «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Педро Порро, выступающий на правах аренды за «Спортинг», признался, что никогда не общался с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой.



«Я никогда не разговаривал с Пепом Гвардиолой. Не думаю, что он вообще знает, что я — игрок «Манчестер Сити». Но он должен знать, что я делал», — приводит слова Порро A Bola.



Напомним, Порро перешёл в «Манчестер Сити» из «Жироны» в 2019 году, после чего футболист был арендован клубом «Реал Вальядолид» на один сезон. В 2020 году защитник перешёл на правах аренды в «Спортинг». В составе лиссабонского клуба Порро — чемпион Португалии (сезон-2020/2021) и обладатель Кубка португальской лиги (сезон-2020/2021). С текущего года Порро вызывается в сборную Испании.