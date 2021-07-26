«Интер» представил гостевую форму на сезон-2021/2022. На ней появилась змея

Миланский «Интер» в своём официальном «твиттере» опубликовал фото нового гостевого комплекта игровой формы на сезон-2021/2022.
Экипировка выполнена в белом цвете, на футболке размещено изображение чёрно-синей змеи. Воротник и манжеты также выполнены в синем и чёрном цветах. Техническим спонсором миланского клуба является американская фирма Nike.
Фото: «Твиттер» ФК «Интер»
Напомним, миланский «Интер» в минувшем сезоне стал чемпионом Италии впервые за 11 лет. После окончания кампании главный тренер Антонио Конте покинул клуб из-за разногласий с руководством. Его преемником стал Симоне Индзаги, который должен был продлить контракт с римским «Лацио», но передумал и возглавил миланскую команду. Новый сезон в Серии А начнётся 21 августа.
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