Тонни де Вильена — о победе в матче с «Уралом»: отличное начало сезона

Полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена прокомментировал результат матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (3:0).



«Думаю, это был хороший день для нас — для клуба, для команды и каждого, кто болеет за «Краснодар». В первом тайме было непросто. Мы создали несколько моментов, но этого было недостаточно. В перерыве мы говорили о том, что нужно нагнетать давление и находить свободные зоны. В итоге забили три гола и взяли три очка. Отличное начало сезона. Мы были хороши.



Позиция крайнего защитника неродная для меня, но я могу играть и на ней. Всё нормально. Я центральный полузащитник, но способен играть и слева. Это вообще не проблема. Если я нужен тренеру там, так тому и быть.



Думаю, мы должны идти от матча к матчу. Мы проводим один матч в неделю, можем фокусироваться на нём все семь дней. Это то, что мы должны делать, — не заглядывать дальше следующего воскресенья», — сказал Вильена в интервью пресс-службе «Краснодара».

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