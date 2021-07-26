Джон Терри покинул тренерский штаб «Астон Виллы»

Бывший защитник «Челси» Джон Терри покинул пост ассистента главного тренера «Астон Виллы», сообщает пресс-служба бирмингемского клуба.
«Благодарим и желаем всего наилучшего в будущем», — говорится в сообщении.
Терри на протяжении практически всей карьеры футболиста — с 1998 по 2017 год — выступал за «Челси». Карьеру Джон завершил в «Астон Вилле», за которую играл в сезоне-2017/2018. В сборную Англии Терри вызывался с 2003 по 2012 год.
«Астон Вилла» в 38 матчах набрала 55 очков и заняла 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Чемпионом страны стал «Манчестер Сити» (86). Новый сезон в чемпионате Англии начнётся 13 августа. В матче 1-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Астон Вилла» сыграет с «Уотфордом». Игра пройдёт 14 августа.
- 26 июля 2021
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