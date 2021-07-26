В Кремле отреагировали на назначение Карпина главным тренером сборной России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на назначение наставника «Ростова» Валерия Карпина главным тренером сборной страны.

«Вы знаете, давайте, когда будут победы, будем вместе радоваться. Когда будут поражения, будем вместе переживать. И не надо никаких других (комментариев)», — цитирует Пескова «Р-Спорт». На вопрос о том, известна ли реакция президента Владимира Путина, пресс-секретарь ответил отрицательно.

Сегодня, 26 июля, Карпин подписал контракт с РФС и вступил в должность главного тренера сборной России. Соглашение со специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.

Следующий матч сборная России проведёт с Хорватией 1 сентября в рамках квалификации к ЧМ-2022.

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