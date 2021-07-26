Уткин: неустойка Черчесову была бы уместна, он был при работе и нового поприща не искал

Популярный блогер Василий Уткин высказался на тему неустойки по контракту бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова. По мнению журналиста, специалист зря отказался от неё, покинув пост.

«Сама процедура назначения тренера, подробности которой мы не знаем, но понимаем, что она проходила в колоссальной спешке, говорит о том, что тренера нужно искать всегда, даже когда у тебя тренер на многолетнем контракте. Нужно всегда иметь в виду, что тренер может понадобиться. Очевидно, что Российский футбольный союз такую работу не вёл, не буду его упрекать, у него и так хватает самых разнообразных дел.



Среди массы подробностей, которые мы узнали в процессе выбора главного тренера, есть очень много несущественных. Например, несущественным я считаю широко обсуждаемую подробность о том, что Станислав Черчесов отказался от неустойки, которая полагается ему по контракту. Я не считаю, что это джентльменский поступок или какой-то там ещё, это просто его персональный выбор. Неустойка, на мой взгляд, была бы более чем уместна, потому что сам он был при работе и нового поприща для себя не искал. Компенсация в таком случае совершенно нормальна. Надеюсь, он отказался лишь от себя лично, а не от тренерского штаба», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.