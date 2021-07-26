Это'О: это Месси играл со мной, а не я с ним

Бывший нападающий «Барселоны» Самуэль Это'О резко отреагировал на вопрос об опыте игры с форвардом Лионелем Месси.
«Это Месси играл со мной, а не я с ним. Это другое. В моё время он играл со мной, а не я с ним. Всё было совершенно иначе.
Что касается карьеры Месси в «Барселоне», я не могу представить его в футболке другого клуба. «Барселона» — это его дом, его клуб, его любовь. Не думаю, что его верность команде связана с деньгами. Лео — это «Барселона», а «Барселона» — это Месси. Я знаю, что Лапорта готовит для него надёжный и интересный проект», — приводит слова Это'О Daily Mail.
Напомним, контракт Месси с сине-гранатовыми истёк 30 июня. В прошлом сезоне чемпионата Испании Месси принял участие в 35 матчах, в которых забил 30 голов и сделал 11 результативных передач.
- 26 июля 2021
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