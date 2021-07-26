Уткин: Бердыев кому-то сказал, что летит в Москву, потом помолчал, и все заглотили наживку

Популярный блогер Василий Уткин высказался на тему приезда в Москву бывшего главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева на фоне слухов о его возможном назначении в сборную России.

«Постепенно мы увидели, что ситуация становится нервной и простой приезд Курбана Бердыева в Москву, который, возможно, был отчаянной попыткой напомнить о себе, а может быть, и нет… В конце концов, кто-то же узнал об этом. Я не допускаю, что журналисты мониторят листы прибытия в аэропортах, чтобы увидеть там фамилию Курбана Бекиевича или кого-то там ещё. Кому-то он сказал, что летит в Москву, потом загадочно помолчал, и все моментально заглотили наживку.



С кем можно было проводить встречу в Москве, когда вся верхушка находилась на Суперкубке в Калининграде? Это настолько очевидное соображение, что и говорить здесь не о чем», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.