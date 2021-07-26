В РФС объяснили, почему Карпин был выбран главным тренером сборной России

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России, а также поблагодарил предыдущего наставника Станислава Черчесова.

«Благодарен Станиславу Черчесову за его работу в сборной. Вы знаете, он возглавлял команду почти пять лет — за это время сборная достигла определённых успехов: чемпионат мира, отбор на Евро-2020, хотя там, к сожалению, выступление, после которого было принято решение о расторжении контракта, оказалось неудачным. Но он внёс существенный вклад в развитие российского футбола.



Как вы знаете, РФС назначил главным тренером Валерия Карпина. Сегодня РФС подписал контракт до конца 2021 года — до 31 декабря. Он может быть продлён. Карпин в представлении не нуждается: был одним из лучших футболистов своего поколения, успешно выступал и в России, и за рубежом, был капитаном сборной, дважды играл на ЧМ, один раз — на ЧЕ. После завершения карьеры он получил богатый тренерский опыт — был тренером одного из ведущих клубов — «Спартака», сейчас руководит «Ростовом».

Мы исходили из того, что он один из лучших российских специалистов. Он прекрасный мотиватор, умеет работать с молодыми игроками, знаком со многими в РПЛ. Очень важно, что на своём опыте он знает, что такое выступление на большом уровне. самое главное — мы увидели, что он хочет и готов принять новый вызов», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.