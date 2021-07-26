Дюков высказался по поводу совмещения работы тренером в сборной и клубе

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о совмещении работы главного тренера сборной России Валерия Карпина с деятельностью в «Ростове».

«Что касается совмещений — моё отношение не изменилось, я его противник. А данном случае мы говорим, что это немного другая история. Мы пошли навстречу пожеланиям главного тренера, понимая его ситуацию, — «Ростов» мог потерять тренера перед стартом. Мы проговорили детально это совмещение, как будут распределены работы в тренерском штабе. Угроз и рисков в краткосрочном цикле я не вижу. В долгосрочном периоде совмещение неправильно», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Наставник «Ростова» Валерий Карпин в течение ближайшего полугода будет совмещать работу в сборной и клубе. Контракт с Карпиным подписан сегодня, 26 июля. Соглашение будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.