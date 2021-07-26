Карпин: волнует психологическая усталость — хватит ли эмоций и на клуб, и на сборную

Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о совмещении работы в национальной команде и «Ростове».

«Долгосрочно, понятно, никто бы не согласился — но форс-мажорная ситуация случилась, ковид второй год. Если бы ЧЕ прошёл в прошлом году, ситуация была бы другая. Все мы вошли в положение друг друга. Никто не за, но приходится идти на такие меры. От совмещения результат зависеть не будет. Для меня это тоже был сложный шаг, понимал всю сложность. Больше всего меня волнует психологическая усталость — хватит ли эмоций и на клуб, и на сборную. Я человек эмоциональный, но после долгих раздумий пришёл к мысли, что мне эмоций хватит. Будем работать, и нам всем нужна поддержка — без вашей поддержки будет нелегко. Я готов, тренерский штаб готов, надеемся, всё будет хорошо», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.