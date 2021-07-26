Валерий Карпин попросил сдвинуть сроки тура РПЛ перед матчем России с Хорватией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил о необходимости сдвинуть сроки тура РПЛ перед сборами команды в преддверии матча с Хорватией.

«Первая тренировка на данный момент? 30-го приедут на сбор, будет восстановление, так что 30-31 августа, ориентировочно, будет полторы тренировки. Если не попросить клубы РПЛ этот тур сдвинуть, не знаю, куда и как. Я сам клубный тренер и говорил: сдвинули тур — а толку никакого. Ну да. Может получиться, а может нет. Но это лично моя просьба, не требование, а просто просьба помочь и пойти навстречу сборной и лично мне заиметь игроков раньше, чем 30-го числа. Но зависит это не от меня», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Сборная России проведёт встречу с Хорватией 1 сентября в рамках квалификации к ЧМ-2022.