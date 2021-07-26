«Тоттенхэм» объявил о переходе хавбека «Севильи» Хиля, взамен лондонцы отдали Ламелу

«Севилья» и «Тоттенхэм Хотспур» завершили сделку с участием двух игроков. В лондонский клуб перешёл хавбек Брайан Хиль. «Шпоры» заключили с 20-летним футболистом контракт до 2026 года. «Тоттенхэм» отдал «Севилье» 29-летнего аргентинца Эрика Ламелу.
Брайан Хиль, оцениваемый в € 30 млн, в минувшем сезоне выступал за «Эйбар» на правах аренды и принял участие в 30 встречах во всех турнирах, в которых отметился 4 забитыми мячами и 4 результативными передачами. Брайан присоединится к «Тоттенхэму» по завершении Олимпийских игр в Токио, где он представляет сборную Испании.
Ламела перешёл в «Тоттенхэм» из «Ромы» в 2013 году. В сезоне-2020/2021 аргентинский футболист принял участие в 23 матчах английской Премьер-лиги и забил один гол. С 2011 года Ламела вызывается в сборную Аргентины.
- 26 июля 2021
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