Клопп не исключил появления ван Дейка на поле в товарищеском матче с «Гертой»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что защитник Вирджил ван Дейк может появиться на поле в товарищеском матче с берлинской «Гертой», который пройдёт 29 июля.



«Вирджил хорошо выглядит, он продолжает восстанавливаться. Пока он не выполняет всю программу, но я вижу позитивные моменты. Есть возможность, что Вирджил сыграет несколько минут в предстоящей встрече. Он действительно смотрится хорошо на тренировках, и, возможно, мы сможем выпустить его на поле, но для этого нужно будет с ним поговорить. Он выглядит готовым, посмотрим, что будет», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».



Напомним, ван Дейк получил травму крестообразных связок колена в матче с «Эвертоном» в октябре прошлого года.

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