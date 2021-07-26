Варан будет получать € 12 млн в год после перехода в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Реала» Рафаэль Варан согласовал условия контракта с «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

По контракту с «МЮ» Варан будет получать € 12 млн в год. Соглашение подпишут до 2026 года. «Манчестер Юнайтед» уверен в скорейшем завершении сделки.

Сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» близок к покупке защитника «Реала». Несмотря на то что оба клуба не были близки к согласованию условий в начале недели, «Реал» и «МЮ» сильно продвинулись в переговорах. Ожидается, что сумма трансфера составит от € 45 млн до € 55 млн. Первое предложение, направленное в письменной форме, было отклонено, и обе стороны согласились возобновить переговоры.



Варан защищает цвета «Реала» с 2011 года, а до этого выступал за «Ланс», воспитанником которого является. В минувшем сезоне Рафаэль принял участие в 31 матче испанской Примеры, забил два гола и получил две жёлтые карточки.