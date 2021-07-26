«Нижний Новгород» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 1-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Нижнего Новгорода» и «Сочи» на матч 1-го тура РПЛ.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Гогличидзе, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Сапета, Калинский, Шарипов, Галаджан, Балай.

«Сочи»: Заболотный, Терехов, Заика, Маргасов, Прохин, Барач, Родриго, Бурмистров, Цаллагов, Нобоа, Воробьёв.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым. Помогать ему будут ассистенты Адлан Хатуев и Илья Елеференко. Резервный рефери — Роман Галимов. Отвечать за VAR будет Алексей Матюнин, ему поможет Дмитрий Чельцов.



В прошлом сезоне «Нижний Новгород» выступал в ФНЛ и занял третье место, набрав 88 очков в 42 матчах. Второе место занял «Оренбург», но из-за требований РПЛ не смог подняться в классе, поэтому в Российскую Премьер-Лигу вышли нижегородцы. «Сочи» набрал в минувшем сезоне РПЛ 53 очка и финишировал на 5-й строчке.