Жена Валерия Карпина прокомментировала назначение мужа в сборную России

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, прокомментировала назначение супруга на должность наставника сборной России по футболу.
«Для нашей семьи с сегодняшнего дня официально начался очень непростой период. Но я поддержала мужа и обещала, что я справлюсь.
И я, и дети очень эмоционально привязаны к нему. Но именно поэтому мы сделаем всё, чтобы ему было комфортно и спокойно за семью, за нас», — написала Карпина в своём «инстаграме».
Напомним, сегодня, 26 июля, Карпин подписал контракт с РФС и вступил в должность главного тренера сборной России. Соглашение со специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.
Следующий матч сборная России проведёт со сборной Хорватии 1 сентября в рамках квалификации к чемпионату мира 2022 года.
- 26 июля 2021
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