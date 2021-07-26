Жена Валерия Карпина прокомментировала назначение мужа в сборную России

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, прокомментировала назначение супруга на должность наставника сборной России по футболу.

«Для нашей семьи с сегодняшнего дня официально начался очень непростой период. Но я поддержала мужа и обещала, что я справлюсь.

И я, и дети очень эмоционально привязаны к нему. Но именно поэтому мы сделаем всё, чтобы ему было комфортно и спокойно за семью, за нас», — написала Карпина в своём «инстаграме».

Напомним, сегодня, 26 июля, Карпин подписал контракт с РФС и вступил в должность главного тренера сборной России. Соглашение со специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.

Следующий матч сборная России проведёт со сборной Хорватии 1 сентября в рамках квалификации к чемпионату мира 2022 года.