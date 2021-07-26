Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» отреагировал на улучшение состояния певицы МакSим, которую вывели из комы

«Спартак» отреагировал на улучшение состояния певицы МакSим, которую вывели из комы
Аудио-версия:
Комментарии

Московский «Спартак» отреагировал на улучшение состояния певицы МакSим, которую сегодня, 26 июля, вывели из медикаментозной комы. По сведениям некоторых источников, девушка находится в сознании и уже общается с окружающими жестами.

«Очень рады новостям, что состояние Марины Абросимовой улучшилось. МакSим, не сдавайся!» — написала пресс-служба «Спартака» в «Твиттере».

Ранее певица МакSим оказалась в больнице с пневмонией и поражением лёгких, а позже была введена в искусственную кому. Её тесты на коронавирус показывали отрицательный результат, несмотря на все симптомы, сопутствующие заболеванию. Певица длительное время находилась в тяжёлом состоянии, степень поражения её лёгких превышала 75%. По сегодняшний день МакSим оставалась в состоянии медикаментозной комы и была подключена к аппарату ЭКМО.

Песня МакSим «Знаешь ли ты» пользуется популярностью у болельщиков красно-белых, поющих её на домашних матчах клуба.

Новость по теме
Фанаты «Спартака» устроили в Екатеринбурге акцию в поддержку певицы МакSим
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021