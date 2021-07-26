Ловчев: если РФС согласился на совмещение, нужно было назначать Семака, а не Карпина

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев поделился мнением о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

«РФС совершил ошибку, согласившись на совмещение. Тренер сборной не должен быть совместителем, и я уверен, что это решение не РФС, а «Ростова» и, возможно, самого Карпина. Ну хорошо, пошли вы на совмещение, тогда нужно назначать того тренера, который добился лучших результатов и у кого в команде больше всего игроков сборной. По обоим этим критериям главный кандидат — Семак.



Карпин ничего в своей тренерской карьере не выиграл. Многие вспоминают про серебряные медали «Спартака». Но давайте вспомним, как эти медали были завоёваны. Карпин осенью уволил Черчесова после поражения от киевского «Динамо» в Лиге чемпионов, сам стал тренером и довёл команду до второго места. Но «Спартак» и при Черчесове претендовал на медали.



Да, я всегда говорю, что Карпин как тренер прибавил. Причём вначале он не хотел быть тренером. Потом говорил: «А чему мне учиться?» Типа он и так всё знает в футболе. Я не отношусь к Валере предвзято, у меня вопрос к РФС: по каким критериям федерация выбирает тренера сборной? Я не сомневаюсь, что Карпин встряхнёт команду, они будут стараться, бороться и т.д. Но при Карпине сборная не получит новый толчок, не будет развиваться. Потому что он пока не настолько опытен и пока ничего в качестве тренера не добился.



Слуцкий, видимо, отказался. Он уже был там, и в «Рубине» сейчас у него всё хорошо. Из двух оставшихся совместителей, очевидно, Семак явно предпочтительнее. И почему не предложили поработать со сборной Сёмину? Раздаются голоса: мол, старый. Какой старый?! Я с ним разговаривал – Палыч в прекрасной форме. Тему сборной с ним обсуждали совсем вскользь. Он только сказал, что ему никто по этому поводу не звонил», — цитирует Ловчева «Советский спорт».