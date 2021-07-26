В ближайшие дни «ПСЖ» сделает официальное предложение по Погба

«Пари Сен-Жермен» сохраняет интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, у которого начался последний сезон по контракту с «красными дьяволами», информирует инсайдер Николо Скира в «Твиттере».

Согласно сведениям источника, клубы ещё не контактировали между собой по поводу возможной сделки. «ПСЖ» сделает первое официальное предложение по Полю Погба уже в ближайшие дни. «Манчестер Юнайтед» не против продажи игрока, дабы не отпускать его бесплатно через год.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» рассчитывает приобрести Погба этим летом за € 50 млн, что в два раза меньше суммы, за которую его покупал «Манчестер Юнайтед». Агент 28-летнего игрока Мино Райола обсуждал с парижанами условия контракта для своего клиента.

В прошлом сезоне Погба провёл 26 матчей в английской Премьер-лиге, забил три гола и отдал три результативные передачи.

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