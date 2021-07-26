Дзюба — Дриусси: удачи, амиго! Будем скучать, будь счастлив

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба отреагировал на уход из команды аргентинского форварда Себастьяна Дриусси.



«Удачи, амиго! Будем скучать, будь счастлив», — написал Дзюба в «Инстаграме». Россиянин также опубликовал видео с моментами совместной игры с Дриусси за «Зенит».

Права на видео принадлежат АФК «Российская Премьер-Лига» и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Себастьян Дриусси ранее реализовал своё право на выкуп контракта с сине-бело-голубыми.

Форвард перешёл в «Зенит» из «Ривер Плейт» в 2017 году. Сумма сделки составила € 15 млн. Сейчас Transfermarkt оценивает аргентинца в € 7,5 млн. Контракт аргентинского форварда с «Зенитом» был рассчитан до лета 2022 года.



В составе сине-бело-голубых Дриусси провёл 138 матчей, забил 25 мячей и отдал 28 результативных передач. Вместе с «Зенитом» нападающий трижды стал чемпионом России, а также завоевал Кубок и два Суперкубка страны.