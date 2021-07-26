Джорджевич: получил серьёзное предложение из Испании. Один вариант есть в России

Бывший нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич рассказал о вариантах продолжения карьеры.
«Я не отказывал российским клубам. Видимо, что-то не так поняли. Такого, чтобы мне кто-то звонил, а я сказал «нет», не было. Но на данный момент у меня есть предложения из других чемпионатов, и другие страны мне более интересны. Но то, что я на сто процентов не поеду в Россию, такого я не говорил. Мне звонили из двух российских клубов. Сейчас остаётся ещё один вариант.
Что это за два российских клуба? Не могу сказать. Если они захотят, сами об этом расскажут. Просто кто-то звонил 10 дней назад, кто-то — полтора месяца назад. Я ответил, что у меня есть серьёзные предложения из хороших европейских чемпионатов. В частности, из Испании. Но никому не отказывал», — цитирует Джорджевича «РБ Спорт».
- 26 июля 2021
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