Джорджевич: получил серьёзное предложение из Испании. Один вариант есть в России

Бывший нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич рассказал о вариантах продолжения карьеры.



«Я не отказывал российским клубам. Видимо, что-то не так поняли. Такого, чтобы мне кто-то звонил, а я сказал «нет», не было. Но на данный момент у меня есть предложения из других чемпионатов, и другие страны мне более интересны. Но то, что я на сто процентов не поеду в Россию, такого я не говорил. Мне звонили из двух российских клубов. Сейчас остаётся ещё один вариант.



Что это за два российских клуба? Не могу сказать. Если они захотят, сами об этом расскажут. Просто кто-то звонил 10 дней назад, кто-то — полтора месяца назад. Я ответил, что у меня есть серьёзные предложения из хороших европейских чемпионатов. В частности, из Испании. Но никому не отказывал», — цитирует Джорджевича «РБ Спорт».

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