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«Химки» опубликовали заявление по поводу просьбы Карпина сдвинуть сроки тура РПЛ

«Химки» опубликовали заявление по поводу просьбы Карпина сдвинуть сроки тура РПЛ
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«Химки» опубликовали заявление после просьбы главного тренера сборной России Валерия Карпина сдвинуть сроки 6-го тура РПЛ.

«Футбольный клуб «Химки» не против переноса 6-го тура РПЛ в интересах национальной команды. Сборную ожидает непростой отборочный цикл на ЧМ 2022 года. Футбольный клуб «Химки» понимает ситуацию и готов пойти навстречу главному тренеру сборной России Валерию Карпину», — сообщает пресс-служба клуба.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ранее заявил о необходимости сдвинуть сроки тура РПЛ перед сборами команды в преддверии матча с Хорватией. «30 августа приедут на сбор, будет восстановление, так что 30-31 августа, ориентировочно, будет полторы тренировки. Если не попросить клубы РПЛ этот тур сдвинуть, не знаю, куда и как», — сказал Карпин.

Сборная России проведёт встречу с Хорватией 1 сентября в рамках квалификации к ЧМ-2022.

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