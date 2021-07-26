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«Ювентус» не будет продлевать контракт с Роналду

«Ювентус» не будет продлевать контракт с Роналду
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Туринский «Ювентус» отказался от продления контракта с нападающим Криштиану Роналду по причине чересчур высокой зарплаты португальца, информирует Sky Sports.

Действующее соглашение Роналду со «старой синьорой» рассчитано до лета 2022 года. При этом клуб и футболист находятся в полном взаимопонимании и продолжают продуктивную совместную работу.

Ранее сообщалось, что руководство туринского «Ювентуса» и Роналду намерены в ближайшее время обсудить продление контракта. По информации источника, туринский клуб хочет заключить новое соглашение с португальским форвардом до 2023 года. По условиям нового контракта зарплата Роналду снизится: вместо € 31 млн в год, прописанного в нынешнем соглашении, португалец будет получать € 20 млн.

Напомним, Роналду выступает за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

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