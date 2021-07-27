Салихова: гол «Спартака» отменён, пенальти в ворота ЦСКА не назначен. Идём по графику

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, недавно вышедшая из совета директоров московского клуба, высказалась по поводу судейства в первом туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

«Спартаку» отменили гол, в ворота ЦСКА не назначен пенальти. Идём по графику. Интересно, а Руя Виторию предупреждали о такой забаве, как судейский корпус?» — написала Зарема Салихова в своём телеграм-канале.

Напомним, «Спартак» в матче 1-го тура нового розыгрыша Российской Премьер-Лиги уступил казанскому «Рубину» со счётом 0:1. Единственный гол в матче забил Илья Самошников. ЦСКА в свою очередь обыграл «Уфу» со счётом 1:0. Победным взятием ворот отметился нападающий армейцев Антон Заболотный.