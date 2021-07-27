Симеоне, которым интересуется «Зенит», рассчитывает перейти в «Марсель»

26-летний аргентинский нападающий итальянского «Кальяри» Джованни Симеоне не рассчитывает на продолжение карьеры в Российской Премьер-Лиге, где им интересуется санкт-петербургский «Зенит». Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

«Симеоне интересен «Зениту», но приоритетный вариант для самого игрока – это «Марсель» предложения от которого он и будет ждать. Французский клуб уже сделал предложение по аренде Джованни с возможностью выкупа, которая станет обязательной при достижении определённых условий», — гласит пост Скиры.

Симеоне перешёл из «Фиорентины» в «Кальяри» на правах аренды в 2019 году. В прошлом году сардинский клуб выкупил контракт Джованни за € 13 млн. Контракт игрока с «Кальяри» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Симеоне в € 11 млн. Ранее форвард выступал в «Банфилде», «Ривер Плейте» и «Дженоа».