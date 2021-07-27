Экс-форвард «Монако» Йоветич согласовал переход в «Герту» на правах свободного агента

31-летний черногорский нападающий Стеван Йоветич, находящийся на рынке свободных агентов после истечения контракта с «Монако», определился со своим новым клубом, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Как отмечает источник, Йоветич достиг договорённости о контракте до 2024 года с берлинской «Гертой». Ожидается, что уже в ближайшее время клуб объявит о переходе игрока.

Напомним, что «Герта» завершила сезон-2020/2021 в чемпионате Германии на 14-м месте, набрав 35 очков в 34 турах.

Йоветич перешёл в «Монако» из миланского «Интера» летом 2017 года. Контракт нападающего с клубом заканчивается летом 2021 года. В прошедшем сезоне чемпионата Франции Стеван провёл на поле 29 матчей во всех турнирах, в которых стал автором шести забитых мячей и отдал одну результативную передачу. Всего за монегасков Йоветич провёл 77 матчей, забил 21 гол и отдал пять голевых передач.