«Ювентус» достиг соглашения о контракте с 19-летним игроком «Сантоса»

«Ювентус» близок к подписанию 19-летнего талантливого форварда бразильского «Сантоса» Кайо Жорже, сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в своём «твиттере».

Как отмечает источник, «Ювентус» уже достиг соглашения о контракте, как с самим игроком, так и с его агентом. Туринский клуб уже отправил официальное обращение в «Сантос», чтобы сообщить о готовности к переговорам о переходе игрока, контракт которого истекает в декабре этого года.

Сообщается, что у футболиста также есть договорённость о контракте с «Миланом», а с «Сантосом» сумела договориться португальская «Бенфика».

В текущем сезоне Кайо Жорже принял участие в 24 встречах за «Сантос» во всех турнирах, в которых отметился 6 забитыми мячами и 3 результативными передачами.