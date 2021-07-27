«Ювентус» достиг соглашения о контракте с 19-летним игроком «Сантоса»
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«Ювентус» близок к подписанию 19-летнего талантливого форварда бразильского «Сантоса» Кайо Жорже, сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в своём «твиттере».
Как отмечает источник, «Ювентус» уже достиг соглашения о контракте, как с самим игроком, так и с его агентом. Туринский клуб уже отправил официальное обращение в «Сантос», чтобы сообщить о готовности к переговорам о переходе игрока, контракт которого истекает в декабре этого года.
Сообщается, что у футболиста также есть договорённость о контракте с «Миланом», а с «Сантосом» сумела договориться португальская «Бенфика».
В текущем сезоне Кайо Жорже принял участие в 24 встречах за «Сантос» во всех турнирах, в которых отметился 6 забитыми мячами и 3 результативными передачами.
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