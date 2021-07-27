«Спартак» продлил контракты с братьями Шитовыми
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Московский «Спартак» заключил новые контракты с двумя футболистами. Новый трудовые соглашения полузащитника Виталия Шитова и нападающего Владислава Шитова с красно-белыми рассчитаны до лета 2024 года.
18-летние братья Шитовы — воспитанники Академии «Спартак» имени Ф. Черенкова. С прошлого сезона Виталий и Владислав выступают за «Спартак-2». Оба игрока регулярно привлекаются в юношескую сборную России.
«Желаем Виталию и Владиславу успешного продолжения карьеры в нашем клубе!» — говорится в сообщении красно-белых на сайте клуба.
Виталий в минувшем сезоне ФНЛ провёл за «Спартак-2» 14 матчей и забил один мяч. Владислав сыграл в 23 встречах и стал автором пяти голов.
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