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Рафаэль Варан пройдёт медосмотр для «Манчестер Юнайтед» 28 июля

Рафаэль Варан пройдёт медосмотр для «Манчестер Юнайтед» 28 июля
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Стали известны новые подробности предстоящего перехода защитника мадридского «Реала» Рафаэля Варана в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере», 28-летний французский футболист пройдёт медицинский осмотр в новом клубе завтра, 28 июля. Если обследование пройдёт успешно, Рафаэль сможет подписать контракт с «красными дьяволами».

Варан защищает цвета «Реала» с 2011 года, а до этого выступал за «Ланс», воспитанником которого является. В минувшем сезоне Рафаэль принял участие в 31 матче испанской Примеры, забил два гола и получил две жёлтые карточки.

В составе «Реала» Варан трижды стал чемпионом Испании, завоевал Кубок и три Суперкубка страны, а также четырежды выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира и стал обладателем трёх Суперкубков УЕФА.

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