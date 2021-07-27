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Кравцов — о дебюте за «Зенит»: выходишь и видишь рядом Дзюбу, Барриоса. Сердце колотится

Кравцов — о дебюте за «Зенит»: выходишь и видишь рядом Дзюбу, Барриоса. Сердце колотится
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Полузащитник «Зенита» Кирилл Кравцов рассказал об эмоциях во время дебюта за сине-бело-голубых в Российской Премьер-Лиге. В марте 19-летний игрок вышел на поле в концовке домашнего матча с «Ахматом».

«Выходишь и видишь рядом Дзюбу, Барриоса. Яркие фонари, освещение. Трибуны кричат. Первую минуту просто бегал и смотрел. Потом пару раз коснулся мяча, и стало проще. Но когда выходишь, действительно колотится сердце. Там ещё игра так складывалась, что молодые вряд ли бы вышли. Сидел и следил за матчем. Потом забили четвёртый, и нам сказали готовиться.

Близкие ходили на трибуну, когда в заявку не попадал. На «Ахмате» не было. Потом пришли на матч с «Ротором», когда я получил шрам. Сказал им больше не приходить (смеётся)», — сказал Кравцов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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