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Фернандо Торрес высказался о возвращении в «Атлетико»

Фернандо Торрес высказался о возвращении в «Атлетико»
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Бывший нападающий «Атлетико», «Челси», «Ливерпуля» и сборной Испании Фернандо Торрес назначен на должность главного тренера молодёжной команды «Атлетико». О назначении было объявлено два дня назад. Испанец высказался о прибытии в клуб.

«Горжусь и счастлив вернуться домой. Пришло время принять захватывающий вызов. Буду двигаться дальше, чтобы служить нашему «Атлетико», — написал Торрес на своей странице в «Инстаграме».

Во времена своей игровой карьеры Фернандо выступал за «Атлетико», «Ливерпуль», «Челси», «Милан» и японский «Саган Тосу». В июне 2019 года Торрес официально объявил о завершении карьеры футболиста. В 2021 году испанец возобновил игровую карьеру, но из-за безуспешности данного шага вновь повесил бутсы на гвоздь.

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