«Локомотив» намерен подписать хавбека «Шальке» Маскареля
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Полузащитник «Шальке» Омар Маскарель может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге.
Как сообщает Superdeporte, испанским хавбеком интересуется «Локомотив», причём подчёркивается, что намерения у москвичей серьёзные. Возможный трансфер осложняется тем, что Маскарель также находится в списках интересов «Валенсии» и возвращение на родину для 28-летнего футболиста — приоритет. Однако «летучие мыши» пока не торопятся вести переговоры о покупке, так как мониторят рынок.
В минувшем сезоне Омар Маскарель сыграл в составе «Шальке» 27 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает стоимость Маскареля в € 4,5 млн.
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