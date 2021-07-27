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«Локомотив» намерен подписать хавбека «Шальке» Маскареля

«Локомотив» намерен подписать хавбека «Шальке» Маскареля
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Полузащитник «Шальке» Омар Маскарель может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге.

Как сообщает Superdeporte, испанским хавбеком интересуется «Локомотив», причём подчёркивается, что намерения у москвичей серьёзные. Возможный трансфер осложняется тем, что Маскарель также находится в списках интересов «Валенсии» и возвращение на родину для 28-летнего футболиста — приоритет. Однако «летучие мыши» пока не торопятся вести переговоры о покупке, так как мониторят рынок.

В минувшем сезоне Омар Маскарель сыграл в составе «Шальке» 27 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает стоимость Маскареля в € 4,5 млн.

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