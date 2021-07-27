Полузащитник «Зенита» Кравцов высказался о сравнениях с Серхио Бускетсом
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Полузащитник «Зенита» Кирилл Кравцов прокомментировал сравнения с хавбеком «Барселоны» и сборной Испании Серхио Бускетсом.
«Действительно часто сравнивают. Но я аккуратно к этому отношусь. Мне больше симпатичен Родри из «Манчестер Сити». У него классный стиль игры.
В чём мои главные недостатки при игре на этой позиции? Тренерский штаб говорит, что я много выбрасываюсь. Всё время хочу сразу отобрать мяч, иногда, бывает, пролетаю. И опорная зона остаётся открытой. Меня постоянно просят играть спокойнее, сдержать атаку. В этом компоненте надо прибавлять. По юношам у меня этот фокус прокатывал, на уровне РПЛ вряд ли получится. А глобально нужно прибавлять во всём», — сказал Кравцов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
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