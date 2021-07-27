Хавбек «Зенита» Михайлов, арендованный «Шальке», назвал И. Денисова примером

18-летний полузащитник «Зенита» Ярослав Михайлов, перешедший в «Шальке» на правах аренды, рассказал, кто является для него примером на позиции опорника.

«Тимощук или Денисов? Денисов больше. Он тоже выполнял большой объём работы, но был феноменальным полузащитником: классно отбирал мячи, оживлял пространство. Настоящая стена. Из российских футболистов, похожих по функциям, вспоминается Роман Зобнин? А мне — Константин Зырянов. Он тренировал меня в молодёжке. Игрок с большим опытом, давал много советов по игре всей команде. Часто рассказывал об игровых ситуациях из своей карьеры, показывал нарезки своей игры против разных соперников.

Ругался ли Зырянов? Редко, всё спокойно объяснял. Халявщиков точно не любил. Говорил: даже если что-то не получается, нельзя расстраиваться и выключаться из игры, надо дорабатывать, доигрывать эпизоды», — цитирует Михайлова Sport24.

РПЛ вернулась! Следи за ней в нашем телеграм-канале.