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Джек Грилиш отреагировал на уход Джона Терри из «Астон Виллы»

Джек Грилиш отреагировал на уход Джона Терри из «Астон Виллы»
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Капитан «Астон Виллы» полузащитник Джек Грилиш в «сториз» «Инстаграма» отреагировал на новость, что Джон Терри покинул тренерский штаб команды.

25-летний футболист написал под постом клуба с фотографией специалиста следующее: «Что за легенда! Всего наилучшего, Джон Терри». Также Джек добавил эмодзи сердца.

Фото: «Инстаграм» Джека Грилиша

Терри на протяжении практически всей карьеры футболиста — с 1998 по 2017 год — выступал за «Челси». Карьеру Джон завершил в «Астон Вилле», за которую играл в сезоне-2017/2018. В сборную Англии Терри вызывался с 2003 по 2012 год.

«Астон Вилла» в 38 матчах набрала 55 очков и заняла 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.

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