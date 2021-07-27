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«Интер» заинтересовался Джибрилем Сидибе

«Интер» заинтересовался Джибрилем Сидибе
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«Интер» намерен укрепить позицию правого защитника после продажи Ашрафа Хакими в «Пари Сен-Жермен».

Как сообщает Footmercato, нерадзурри заинтересовались Джибрилем Сидибе из «Монако». Контракт 28-летнего футболиста истекает следующим летом, и монегаски готовы продать его за € 7 млн.

В список «Интера» на позицию правого защитника также входят Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Эктор Бельерин («Арсенал») и Алессандро Флоренци («Рома»). Об интересе миланцев к этим игрокам уже сообщалось.

«Интер» в минувшем сезоне стал чемпионом Италии впервые за 11 лет. После окончания кампании главный тренер Антонио Конте покинул клуб из-за разногласий с руководством. Его преемником стал Симоне Индзаги, который должен был продлить контракт с «Лацио», но передумал и возглавил миланскую команду.

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