Источник: Леон Бэйли покинет «Байер». У него есть предложение от «Астон Виллы»

Нападающий «Байера» Леон Бэйли покинет команду в летнее трансферное окно, утверждает Sky Germany.



По информации источника, футболист и клуб приняли решение расстаться, и теперь леверкузенцы будут искать покупателя для ямайца. При этом у Бэйли уже есть предложение — от «Астон Виллы». Подробности потенциальной сделки не уточняются. Игрок оценивается примерно в € 40 млн.



Бэйли начинал карьеру в составе «Генка», а в 2017 году перебрался в «Байер». В прошлом сезоне 23-летний форвард принял участие в 30 матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил девять голов и отдал восемь результативных передач. «Байер» по итогам кампании занял шестое место в турнирной таблице чемпионата.

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