«Нижний Новгород» арендовал защитника «Сочи» Миладиновича

Защитник «Сочи» Иван Миладинович продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде» на правах аренды. Соглашение с сербским игроком рассчитано до конца нынешнего сезона. Иван будет выступать под номером 15.
«У меня был действующий контракт с «Сочи», но появился вариант с арендой в «Нижнем Новгороде». Я хочу постоянно играть. Меня желали видеть в Нижнем, проявляли во мне заинтересованность. Хотелось сыграть ли против «Сочи»? Очень хотел, но не удалось. Надо было решить все документальные вопросы. В итоге я приехал в Нижний Новгород только в понедельник вечером.
В нижегородской команде есть кто-то, с кем играл раньше? Да, это Игорь Горбунов. Я играл с ним в «Сочи» в сезоне-2018/2019. Очень рад, что Гарик наконец дебютировал в РПЛ, да ещё и победный гол забил!» — цитирует Миладиновича пресс-служба клуба.
В минувшем сезоне 26-летний защитник провёл 24 матча за «Сочи» и забил один гол.
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