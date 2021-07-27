Футбольный квиз «Чемпионат Brainboy» собирает команды знатоков в Москве

Новая игра в рамках проекта «Чемпионат Brainboy» пройдёт 3 августа в легендарном Hard Rock Cafe на Старом Арбате в Москве. Квиз охватывает не только главные вехи в истории футбола, но и яркие события, личности, явления, известные каждому болельщику. Если вы готовы проверить свои знания, то смело регистрируйтесь.
Стартовый свисток — в 20:00. Квиз состоит из семи разноформатных раундов на логику, эрудицию, интуицию и чувство юмора. Оригинальные вопросы разного уровня сложности готовят опытные редакторы. Неизменным преимуществом, как всегда, станет ежедневное прочтение новостей и статей на «Чемпионате». В игре точно будут вопросы, посвящённые актуальной футбольной повестке. Победители, призёры и просто везунчики получат крутые подарки. Собираем элиту футбольных знатоков!
Подключайтесь!
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