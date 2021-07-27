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Серхио Рамос не сыграет в товарищеском матче с «Севильей» из-за травмы

Серхио Рамос не сыграет в товарищеском матче с «Севильей» из-за травмы
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Защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос не сыграет в товарищеском матче с «Севильей» из-за травмы. Об этом сообщает официальный сайт парижан. «ПСЖ» объявил заявку на встречу, в которой отсутствует ряд игроков команды. В их числе и экс-игрок «Реала» и «Севильи».

«Серхио Рамос постепенно восстанавливается после повреждения левой голени, полученного во время тренировки в конце прошлой недели. Его возвращение к работе ожидается через неделю.

Рафинья лечит растяжение колена. Колин Дагба восстанавливается после вывиха лодыжки. Хуан Бернат продолжает постепенное восстановление в общей группе», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Товарищеская встреча «ПСЖ» с «Севильей» пройдёт сегодня, 27 июля.

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