Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дониэлл Мален начал тренироваться с дортмундской «Боруссией». Трансфер ещё не оформлен

Дониэлл Мален начал тренироваться с дортмундской «Боруссией». Трансфер ещё не оформлен
Комментарии

Нападающий ПСВ и сборной Нидерландов Дониэлл Мален прибыл в расположение дортмундской «Боруссии». Об этом пресс-служба «шмелей» сообщает в «Твиттере».

22-летний футболист уже приступил к тренировкам с немецкой командой с разрешения ПСВ. При этом трансфер по-прежнему не оформлен. Игроку ещё предстоит урегулировать последние вопросы с клубом из Эйндховена, после чего «Боруссия» сможет объявить о сделке.

Мален выступал за молодёжные команды «Аякса», «Арсенала» и ПСВ. На взрослом уровне выступает с 2018 года, а в сборную Нидерландов вызывается с 2019-го. В сезоне-2020/2021 форвард провёл 32 матча в Эредивизии, забил 19 голов и отдал восемь результативных передач.

Следишь за трансферами? Тогда читай наш телеграм-канал. Там всё есть.

Новость по теме
Нападающий ПСВ Мален близок к переходу в дортмундскую «Боруссию»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021