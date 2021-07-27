Дониэлл Мален начал тренироваться с дортмундской «Боруссией». Трансфер ещё не оформлен
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Нападающий ПСВ и сборной Нидерландов Дониэлл Мален прибыл в расположение дортмундской «Боруссии». Об этом пресс-служба «шмелей» сообщает в «Твиттере».
22-летний футболист уже приступил к тренировкам с немецкой командой с разрешения ПСВ. При этом трансфер по-прежнему не оформлен. Игроку ещё предстоит урегулировать последние вопросы с клубом из Эйндховена, после чего «Боруссия» сможет объявить о сделке.
Мален выступал за молодёжные команды «Аякса», «Арсенала» и ПСВ. На взрослом уровне выступает с 2018 года, а в сборную Нидерландов вызывается с 2019-го. В сезоне-2020/2021 форвард провёл 32 матча в Эредивизии, забил 19 голов и отдал восемь результативных передач.
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Новость по темеНападающий ПСВ Мален близок к переходу в дортмундскую «Боруссию»
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