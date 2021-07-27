Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Появились фото новой гостевой формы «Реала». На ней узор в виде граффити

Появились фото новой гостевой формы «Реала». На ней узор в виде граффити
Аудио-версия:
Комментарии

Портал Footyheadlines опубликовал фотографии нового выездного комплекта игровой формы мадридского «Реала» на сезон-2021/2022.

Экипировка выполнена в синем цвете, а вставки сделаны оранжевыми и белыми. При этом на футболке присутствует узор в виде граффити. Ожидается, что форму представят на следующей неделе. Техническим спонсором «Королевского клуба» является немецкая фирма adidas.

Фото: Footyheadlines

В минувшем сезоне «Реал» финишировал вторым в турнирной таблице испанской Примеры, уступив лишь «Атлетико». «Сливочные» набрали 84 очка в 38 матчах и до последнего тура претендовали на чемпионство, однако «матрасники» одержали победу в решающей встрече и не упустили титул.

В Лиге чемпионов «Реал» дошёл до полуфинала, где проиграл «Челси», который по итогу стал обладателем трофея. Из Кубка Испании мадридцы вылетели уже на стадии 1/16 финала.

Следишь за трансферами? Тогда читай наш телеграм-канал. Там всё есть.

Новость по теме
«Манчестер Юнайтед» согласовал с «Реалом» трансфер Рафаэля Варана
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021