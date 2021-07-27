Появились фото новой гостевой формы «Реала». На ней узор в виде граффити

Портал Footyheadlines опубликовал фотографии нового выездного комплекта игровой формы мадридского «Реала» на сезон-2021/2022.



Экипировка выполнена в синем цвете, а вставки сделаны оранжевыми и белыми. При этом на футболке присутствует узор в виде граффити. Ожидается, что форму представят на следующей неделе. Техническим спонсором «Королевского клуба» является немецкая фирма adidas.

Фото: Footyheadlines

В минувшем сезоне «Реал» финишировал вторым в турнирной таблице испанской Примеры, уступив лишь «Атлетико». «Сливочные» набрали 84 очка в 38 матчах и до последнего тура претендовали на чемпионство, однако «матрасники» одержали победу в решающей встрече и не упустили титул.



В Лиге чемпионов «Реал» дошёл до полуфинала, где проиграл «Челси», который по итогу стал обладателем трофея. Из Кубка Испании мадридцы вылетели уже на стадии 1/16 финала.

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