Евгений Селезнёв подписал контракт с «Минаем»

Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнёв продолжит карьеру в «Минае», выступающем в украинской Премьер-лиге. Об этом сообщает пресс-служба команды в «Инстаграме».
36-летний футболист заключил с клубом контракт, рассчитанный на один сезон — до лета 2022 года. «Поздравляем Евгения с переходом и желаем ему удачи в нашей команде!» — говорится в сообщении «Миная».
Селезнёв начинал карьеру в донецком «Шахтёре», куда впоследствии дважды возвращался. В ходе карьеры также выступал за «Днепр», киевский «Арсенал», «Кубань», «Карабюкспор», «Акхисар Беледиеспор», «Малагу» и «Бурсаспор». Последней командой форварда был «Колос», откуда он ушёл в этом году после скандала. В сборную Украины Евгений вызывался с 2008 по 2018 год.
Следишь за трансферами? Тогда читай наш телеграм-канал. Там всё есть.
- 27 июля 2021
-
14:39
-
14:24
-
14:04
-
13:59
-
13:33
-
13:18
-
13:17
-
12:54
-
12:30
-
12:29
-
12:13
-
12:10
-
12:02
-
11:33
-
11:25
-
11:13
-
11:11
-
10:51
-
10:39
-
10:38
-
10:32
-
10:26
-
09:52
-
09:35
-
09:29
-
09:27
-
09:14
-
08:11
-
05:19
-
03:27
-
03:03
-
01:47
-
01:33
-
00:41
-
00:38