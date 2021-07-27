Евгений Селезнёв подписал контракт с «Минаем»

Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнёв продолжит карьеру в «Минае», выступающем в украинской Премьер-лиге. Об этом сообщает пресс-служба команды в «Инстаграме».



36-летний футболист заключил с клубом контракт, рассчитанный на один сезон — до лета 2022 года. «Поздравляем Евгения с переходом и желаем ему удачи в нашей команде!» — говорится в сообщении «Миная».

Селезнёв начинал карьеру в донецком «Шахтёре», куда впоследствии дважды возвращался. В ходе карьеры также выступал за «Днепр», киевский «Арсенал», «Кубань», «Карабюкспор», «Акхисар Беледиеспор», «Малагу» и «Бурсаспор». Последней командой форварда был «Колос», откуда он ушёл в этом году после скандала. В сборную Украины Евгений вызывался с 2008 по 2018 год.

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