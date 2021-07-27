Матч «Ростов» — «Зенит» пройдёт без зрителей

«Ростов» на своём официальном сайте сообщил, что матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» пройдёт при пустых трибунах. Встреча состоится 1 августа на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало — в 20:00 мск.



«Уважаемые болельщики! Мы вынуждены вам сообщить, что в связи с распространением коронавирусной инфекции в Ростовской области и согласно требованию Роспотребнадзора матч «Ростов» — «Зенит», который состоится 1 августа, пройдёт без зрителей.



Мы приносим извинения за причинённые неудобства. Это очень грустная новость не только для болельщиков, но и для всего клуба. Просим отнестись к сложившейся ситуации с пониманием, ведь мы уверены, что так будет не всегда и скоро болельщики вернутся на трибуны «Ростов Арены». Мы вас очень ценим и надеемся на вашу поддержку вне стадиона!» — говорится в заявлении.

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