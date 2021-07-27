В «Бешикташе» уверены в подписании Диего Година

Вице-президент и наставник «Бешикташа» выразили уверенность в том, что подпишут контракт с защитником «Кальяри» Диего Годином.

«Игрок попросил время подумать, но мы настроены оптимистично», — сказал вице-президент «Бешикташа» Эмре Коджадаг.



«Мы следим за Годином два года, его опыт может быть очень полезен в Лиге чемпионов. Кроме того, его атакующие и оборонительные навыки идеально подходят для нашего стиля игры», — цитирует тренера турецкой команды Сержена Ялчина Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Сообщалось, что «Бешикташ» уже предложил игроку контракт до 2023 года с возможностью продления ещё на один год. «Кальяри» не против расстаться с Годином из-за слишком высокой зарплаты игрока.



Ранее сообщалось, что ЦСКА проявляет интерес к Годину. Армейцы сделали предложение по 35-летнему уругвайцу. Контракт Година с «Кальяри» закончится летом 2023 года. В минувшем сезоне Серии А защитник провёл 28 матчей, забил один гол.

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