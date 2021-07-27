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«Манчестер Юнайтед» готов продать Антони Марсьяля и ещё семерых футболистов

«Манчестер Юнайтед» готов продать Антони Марсьяля и ещё семерых футболистов
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«Манчестер Юнайтед» может значительно изменить состав команды до закрытия летнего трансферного окна.

Как сообщает ESPN, клуб готов расстаться с восемью футболистами. В случае выгодных предложений команду могут покинуть защитники Брендон Уильямс, Фил Джонс, Диогу Далот и Алекс Теллес, полузащитники Джесси Лингард и Андреас Перейра, а также нападающие Дэниел Джеймс и Антони Марсьяль.

Отмечается, что владельцы «Манчестер Юнайтед» готовы потратить деньги с продажи игроков на усиление состава. Изначальный трансферный бюджет, выделенный на это лето, составляет £ 100 млн (более € 115 млн).

Ранее «Манчестер Юнайтед» приобрёл у дортмундской «Боруссии» полузащитника сборной Англии Джейдона Санчо. По информации СМИ, в ближайшее время к «красным дьяволам» должен присоединиться защитник мадридского «Реала» и сборной Франции Рафаэль Варан.

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