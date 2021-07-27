«Челси» начал переговоры с «Севильей» о трансфере Жюля Кунде

Защитник «Севильи» Жюль Кунде может перебраться в английскую Премьер-лигу.
Как сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере», синие начали переговоры с испанцами по поводу перехода 22-летнего француза. Он является главной сегодняшней целью «Челси». Сам Кунде готов перейти к лондонцам, так как он хочет выступать в Лиге чемпионов. Ранее по этой причине Жюль отказался переходить в «Тоттенхэм Хотспур».
Кунде защищает цвета «Севильи» с 2019 года, а до этого выступал за «Бордо». В минувшем сезоне Жюль принял участие в 34 матчах испанской Примеры, забил два гола, отдал одну результативную передачу и получил четыре жёлтые карточки.
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