Аллегри: на Роналду в «Ювентусе» будет даже больше ответственности, чем три года назад

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о роли нападающего Криштиану Роналду в будущем сезоне.

«Роналду — экстраординарный игрок и умный футболист. Я разговаривал с ним. Сказал ему, что нас ждёт очень важный сезон. На нём будет даже больше ответственности, чем три года назад, когда у нас была более опытная команда. В дополнение к тому, что ему требуется проявить свои лучшие качества на поле, я ожидаю выполнения им некоторых обязанностей вне поля, проявления человеческих качеств», — цитирует Аллегри сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Ранее стало известно, что «Ювентус» отказался от продления контракта с Роналду по причине чересчур высокой зарплаты португальца. Действующее соглашение Роналду со «старой синьорой» рассчитано до лета 2022 года. При этом клуб и футболист находятся в полном взаимопонимании и продолжают продуктивную совместную работу.



Напомним, Роналду выступает за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов.

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