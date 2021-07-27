«Мерзкая обезьяна». Футболист «Барселоны» подвергся расизму из-за трудностей с контрактом

Полузащитник «Барселоны» Илаш Мориба подвергся оскорблениям на расовой почве, сообщает Sport.es.



18-летний воспитанник сине-гранатовых не может договориться с клубом о новом контракте. Из-за трудностей в переговорах Илаша даже перевели во вторую команду и не допустили до предсезонных матчей.



Мориба выложил в TikTok видео, где просматривает сообщения. Во многих из них содержатся расистские оскорбления: «мерзкая обезьяна», «никому не нужен чёрный парень вроде тебя» и так далее.



Мориба защищает цвета «Барселоны» с 2019 года. В прошлом сезоне хавбек принял участие в 14 матчах испанской Примеры, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи, а также получил одну жёлтую карточку. Его контракт с каталонским клубом истекает следующим летом.

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